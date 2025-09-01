Sembuh dari Kanker, Nunung Ungkap Kondisi Terkini
jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus komedian, Nunung mengungkap kondisi kesehatannya saat ini.
Dia mengaku sangat bersyukur akhirnya bisa sembuh dari kanker yang sempat diderita.
"Aku alhamdulillah sudah bersih (dari kanker)," kata Nunung saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.
Pemilik nama asli Tri Retno Prayudati itu mengatakan hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan darah di Singapura.
Tidak hanya itu, Nunung juga sudah tidak merasakan lagi efek-efek kanker yang diderita.
"Sudah senang karena tidak merasakan kejanggalan-kejanggalan," jelas perempuan berusia 62 tahun itu.
Meski demikian, Nunung mengaku sempat terpukul ketika mengetahui rekannya, Mpok Alpa meninggal dunia.
Adapun Mpok Alpa mengembuskan napas terakhir setelah berjuang sembuh dari kanker yang diderita.
