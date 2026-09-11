Sembunyi di Atap Toko, Pencuri di Majalaya Gasak Rp 31 Juta dari Meja Kasir
jpnn.com - Seorang pria berinisial R nekat bersembunyi di atas genteng sebuah toko di Majalaya, Kabupaten Bandung, demi menggasak uang puluhan juta rupiah.
Pelaku diam-diam masuk ke Rumah Sosis Baso (RSB) di Jalan Alun-Alun Timur, Kecamatan Majalaya, pada Sabtu (1/8/2026) malam dengan berpura-pura sebagai pembeli.
Setelah berada di dalam toko, R naik ke lantai dua. Dia kemudian memanjat ke atap genteng dan bersembunyi hingga situasi dianggap aman untuk melancarkan aksinya.
Kapolsek Majalaya Kompol Asep Dedi mengatakan peristiwa pencurian terjadi pada Minggu (2/8). Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan setelah menerima laporan dari pihak toko.
"Iya telah terjadi pencurian di Raja Sosis Baso, di Alun-alun Majalaya. Pelaku bobol brankas laci kasir dan membawa uang senilai Rp 30 juta," kata Asep saat dikonfirmasi, Jumat (11/9).
Kasus tersebut diketahui ketika dua karyawan toko berinisial A dan H yang sedang tertidur di kamar karyawan lantai dua mendengar suara pintu gerbang dibuka.
Keduanya kemudian mengecek toko dan mendapati pintu gerbang sudah terbuka. Setelah diperiksa, uang yang tersimpan di laci kasir ternyata telah raib.
"Setelah itu saksi A dan H melakukan pengecekan. Terlihat pintu gerbang sudah terbuka dan uang senilai Rp 31 juta yang ada di laci kasir semuanya hilang," ujarnya.
Pria berinisial R sembunyi di atap toko sebelum mencuri uang kasir Rp 31 juta di Majalaya, Kabupaten Bandung. Pelaku sudah diamankan polisi.
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