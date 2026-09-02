Semen Kujang Hadir dengan Teknologi Mutakhir, SIG Hidupkan Kembali Merek Legendaris di Jabar

jpnn.com, JAWA BARAT - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meluncurkan kembali Semen Kujang, yang digelar di Hotel InterContinental, Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (28/8).

Mengusung tema “Grand Launching Semen Kujang, Lebih Kokoh & Lebih Kuat”, acara ini dihadiri oleh jajaran Direksi dan Komisaris SIG, mitra distributor, serta 387 toko bangunan dari wilayah Purwakarta, Karawang, Subang, Sumedang, dan Bandung.

Grand Launching ini menjadi momentum penting bagi SIG untuk memperkenalkan kembali Semen Kujang, merek legendaris yang memiliki kedekatan historis dengan masyarakat Jawa Barat sekaligus membawa kekuatan local heritage sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam menjawab karakteristik dan kebutuhan pasar di wilayah tersebut.

Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra menyampaikan peluncuran kembali Semen Kujang merupakan langkah strategis untuk menghadirkan produk yang tidak hanya memiliki kekuatan dari sisi kualitas, tetapi juga memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat Jawa Barat.

“Bagi kami, ini bukan sekadar memperkenalkan kembali sebuah produk, tetapi menjadi awal dari interaksi dan pengalaman baru bersama pelanggan. Hari ini, kita bersama-sama menyambut kembalinya Semen Kujang,” kata Indrieffouny.

Dia menambahkan, keputusan menghadirkan kembali Semen Kujang didorong oleh potensi pasar Jawa Barat serta kedekatan masyarakat terhadap merek tersebut.

Kehadiran Semen Kujang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan konstruksi sekaligus menguatkan kebanggaan masyarakat Jawa Barat terhadap produk yang memiliki sejarah di daerahnya.

SIG sebagai market leader industri bahan bangunan nasional memiliki portofolio merek yang telah dipercaya masyarakat Indonesia, meliputi Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, Semen Baturaja, Semen Andalas, Dynamix, hingga berbagai solusi bahan bangunan lainnya.