Semen Padang Akhirnya Menang, Bos di Tanah Suci Kirim Uang

jpnn.com - SLEMAN - Semen Padang FC meraih kemenangan krusial di pekan ke-25 Super League.

Bertandang ke markas PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (9/3) malam, Semen Padang menang 2-0.

Itu adalah kemenangan pertama Kabau Sirah -julukan Semen Padang, dari lima laga terakhir.

Baca Juga: Daftar Pemain Semen Padang Untuk Menghadapi PSBS Biak

Kemenangan itu terjadi pada debut Imran Nahumarury sebagai Pelatih Semen Padang.

Salah satu bos Semen Padang FC Andre Rosiade yang sedang di tanah suci pun turut bergembira dan mengirimkan uang sebesar Rp 100 juta.