menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Semen Padang Curi 3 Poin di Kandang PSGC Ciamis, Nil Maizar Puji Perjuangan Anak Asuhnya

Semen Padang Curi 3 Poin di Kandang PSGC Ciamis, Nil Maizar Puji Perjuangan Anak Asuhnya

Semen Padang Curi 3 Poin di Kandang PSGC Ciamis, Nil Maizar Puji Perjuangan Anak Asuhnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Semen Padang saat berlaga pada ajang Championship 2026/27 melawan PSGC Cimahi di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (26/9). Foto: Dokumentasi Semen Padang

jpnn.com, CIAMIS - Semen Padang kembali mendulang poin penuh di laga tandang saat jumpa PSGC Ciamis pada lanjutan Championship 2026/27.

Tim berjuluk Kabau Sirah itu menang dengan skor 2-0 di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (26/9).

Pada laga ini gol kemenangan Semen Padang diciptakan oleh Ilija Spasojevic pada menit ke-15 dan M Rahmat (87).

Baca Juga:

Kemenangan ini disambut suka cita oleh pelatih Semen Padang Nil Maizar.

Juru taktik kelahiran 2 Januari 1970 itu menilai anak asuhannya bermain sangat baik dari transisi bertahan ke menyerang.

Kekompakan tersebut sudah jauh lebih baik ketimbang di laga sebelumnya saat ditahan imbang melawan PSIS Semarang.

Baca Juga:

“Saya mensyukuri kemenangan hari ini. Kami mendapatkan tiga poin, dan saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali menang di laga tandang,” ujar Nil.

“Kunci kemenangan, saya pikir, kebersamaan tim, kompak di dalam dan di luar lapangan,” imbuhnya.

Semen Padang kembali mendulang poin penuh di laga tandang saat jumpa PSGC Ciamis pada lanjutan Championship 2026/27, Sabtu (26/9)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co