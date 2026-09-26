Semen Padang Curi 3 Poin di Kandang PSGC Ciamis, Nil Maizar Puji Perjuangan Anak Asuhnya
jpnn.com, CIAMIS - Semen Padang kembali mendulang poin penuh di laga tandang saat jumpa PSGC Ciamis pada lanjutan Championship 2026/27.
Tim berjuluk Kabau Sirah itu menang dengan skor 2-0 di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (26/9).
Pada laga ini gol kemenangan Semen Padang diciptakan oleh Ilija Spasojevic pada menit ke-15 dan M Rahmat (87).
Kemenangan ini disambut suka cita oleh pelatih Semen Padang Nil Maizar.
Juru taktik kelahiran 2 Januari 1970 itu menilai anak asuhannya bermain sangat baik dari transisi bertahan ke menyerang.
Kekompakan tersebut sudah jauh lebih baik ketimbang di laga sebelumnya saat ditahan imbang melawan PSIS Semarang.
“Saya mensyukuri kemenangan hari ini. Kami mendapatkan tiga poin, dan saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali menang di laga tandang,” ujar Nil.
“Kunci kemenangan, saya pikir, kebersamaan tim, kompak di dalam dan di luar lapangan,” imbuhnya.
Semen Padang kembali mendulang poin penuh di laga tandang saat jumpa PSGC Ciamis pada lanjutan Championship 2026/27, Sabtu (26/9)
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