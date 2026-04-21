menu
JPNN.comJPNN.com
Semen Padang di Ambang Degradasi, Imran: Saya Bukan Pesulap

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Semen Padang vs Persijap Jepara di pekan ke-28 Super League.

jpnn.com - PADANG - Kekalahan menyakitkan menghantam Semen Padang di pekan ke-28 Super League.

Menjamu Persijap Jepara di kandang sendiri, Stadion GOR Haji Agus Salim, Senin (20/4), Semen Padang kalah 0-2.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, pun kian tenggelam di jurang degradasi.

Baca Juga:

Pelatih Imran Nahumarury mengakui timnya seperti kehilangan daya gigit. Dua gol cepat dari tim tamu melalui Rendi Saepul pada menit ke-37 dan Carlos Franca di menit ke-44 menjadi bukti nyata betapa rapuhnya lini pertahanan sekaligus mandeknya daya gedor tuan rumah.

Baca Juga:

“Kami tidak punya peluang. Kalau tidak ada peluang, bagaimana mau cetak gol?” ujar Imran.

Kekalahan ini sontak memicu kekecewaan besar, terutama dari para suporter yang berharap tim kebanggaan mereka bisa bangkit di momen krusial. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, Semen Padang makin terperosok.

Semen Padang diambang degradasi. Pelatih Imran mengakui kondisi timnya sulit untuk membalikkan keadaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI