Semen Padang Ditahan PSM, Arema Pukul Bhayangkara
Jumat, 22 Agustus 2025 – 20:18 WIB
jpnn.com - MALANG – Arema FC memetik kemenangan kedua di BRI Super League 2025/26 dan untuk sementara berhak memimpin klasemen.
Menjamu tim promosi Bhayangkara FC di Kanjuruhan, Malang, Jumat (22/8), Arema menang 2-1.
Dalberto masih menjadi mesin gol Arema.
Pada laga tadi, pemilik nomor 94 itu mencetak brace, yakni pada menit ke-39 dan 90+7.
Gol Bhayangkara lahir dari Fareed Sadat di menit ke-11.
Pada waktu yang bersamaan, Semen Padang gagal menaklukkan tamunya, PSM Makassar, di Stadion GOR Haji Agus Salim.
Cek klasemen Super League setelah laga Semen Padang vs PSM Makassar dan Arema FC vs Bhayangkara FC tuntas.
