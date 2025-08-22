menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Semen Padang Ditahan PSM, Arema Pukul Bhayangkara

Semen Padang Ditahan PSM, Arema Pukul Bhayangkara

Semen Padang Ditahan PSM, Arema Pukul Bhayangkara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Semen Padang saat merayakan gol ke gawang PSM Makassar. Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - MALANG – Arema FC memetik kemenangan kedua di BRI Super League 2025/26 dan untuk sementara berhak memimpin klasemen.

Menjamu tim promosi Bhayangkara FC di Kanjuruhan, Malang, Jumat (22/8), Arema menang 2-1.

Dalberto masih menjadi mesin gol Arema.

Baca Juga:

Pada laga tadi, pemilik nomor 94 itu mencetak brace, yakni pada menit ke-39 dan 90+7.

Baca Juga:

Gol Bhayangkara lahir dari Fareed Sadat di menit ke-11.

Pada waktu yang bersamaan, Semen Padang gagal menaklukkan tamunya, PSM Makassar, di Stadion GOR Haji Agus Salim.

Cek klasemen Super League setelah laga Semen Padang vs PSM Makassar dan Arema FC vs Bhayangkara FC tuntas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI