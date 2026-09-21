Semen Padang Hanya Mampu Imbang Lawan PSIS Semarang, Nil Maizar Kecewa Berat

jpnn.com - Kekecewaan terlihat di wajah Nil Maizar seusai laga Semen Padang melawan PSIS Semarang pada pekan kedua Championship 2026/27.

Juru taktik kelahiran 2 Januari 1970 itu masih kecewa setelah tim asuhannya ditahan imbang 1-1 di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Minggu (20/9/2026).

Pria asal Payakumbuh tersebut menilai wasit Hafizullah Faridh kurang jeli dalam memimpin pertandingan. Menurutnya, ada sejumlah keputusan yang merugikan Semen Padang.

"Dua tim bermain secara luar biasa. Hanya saja, saya sedikit kecewa dengan wasit. Ada beberapa keputusan yang menurut saya tidak seimbang, jadi saya kecewa," ujar Nil.

"Hasil ini mengecewakan. Seharusnya kami bisa mendapatkan tiga poin, tetapi malam ini kami tidak mendapatkan tiga poin dan hanya mendapat satu poin. Berarti target kami gagal," lanjutnya.

Nil berharap para pemainnya bisa menjaga konsentrasi hingga pertandingan berakhir. Kemenangan Semen Padang memang harus sirna setelah PSIS mencetak gol beberapa menit sebelum laga usai.

"Saya apresiasi pemain yang telah berjuang hari ini. Mereka sudah luar biasa dan memang tadi terjadi kelengahan. Kami tidak bisa menjaga lawan dengan baik," ungkap Nil.

Hasil tersebut membuat Semen Padang tertahan di posisi keempat klasemen sementara dengan raihan dua poin.