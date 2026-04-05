Semen Padang Jadi Ancaman, Persib Bandung Tak Boleh Salah Langkah

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok memastikan timnya datang ke markas Semen Padang dengan tekad untuk mengamankan tiga poin pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Semen Padang vs Persib akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026) malam WIB.

Duel ini dipandang sebagai langkah awal dari misi besar Persib di sisa kompetisi.

Klok menegaskan Skuad Maung Bandung telah sepakat menjadikan seluruh pertandingan tersisa sebagai laga hidup-mati demi menjaga peluang juara.

"Kami masih punya sembilan pertandingan dan semuanya kami anggap seperti final."

"Target kami jelas, ingin memenangkan semuanya, dan besok adalah awal dari rangkaian itu," ucapnya.

Atmosfer pertandingan dipastikan panas setelah seluruh tiket yang disediakan panitia tuan rumah ludes terjual.

Namun, kondisi tersebut justru dianggap Klok sebagai dorongan motivasi bagi Persib Bandung.