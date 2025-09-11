Semen Padang Keok, PSBS Biak Raih Kemenangan Pertama
Kamis, 11 September 2025 – 17:39 WIB
jpnn.com - PADANG - PSBS Biak akhirnya memetik kemenangan di BRI Super League 2025/26.
Bertandang ke kandang Semen Padang FC di Gelora H. Agus Salim (GHAS), Padang, Kamis (11/9) sore WIB, PSBS Biak menang 2-1.
Seluruh gol lahir di babak kedua. PSBS unggul dua gol lebih dahulu, keduanya dari serangan balik.
Gol pertama dari Luquinhas pada menit ke-73, dan hanya sekitar tiga menit berselang, Heri Susanto menggandakan keunggulan.
Setelah tertinggal 0-2, Semen Padang total menyerang.
Gol hiburan akhirnya datang di menit 90+5 melalui sontekan Rui Rampa.
Angka di papan skor GHAS 1-2 bertahan hingga laga tuntas. Semen Padang keok.
Ini kekalahan kedua Semen Padang dari empat pertandingan.
Lihat klasemen BRI Super League setelah Semen Padang kalah dari PSBS Biak di GHAS.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Persib vs Persebaya: Bojan Hodak Bocorkan Peluang Turunkan Pemain Baru
- Persaingan Sehat di Persib Bandung, Lucho: Bukan Hanya Thom Haye yang Berkualitas
- Super League: PSM Pengin Merusak Ulang Tahun Persita
- Bek Asing Persib Bandung Blak-Blakan Soal Efek Kedatangan Thom Haye cs
- Luka Masih Membekas, Persib Bandung Hadapi Persebaya Surabaya dengan Kepala Dingin
- Super League Hari Ini Semen Padang Vs PSBS Biak, Ada Peringatan