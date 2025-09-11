menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Semen Padang Keok, PSBS Biak Raih Kemenangan Pertama

Semen Padang Keok, PSBS Biak Raih Kemenangan Pertama

Semen Padang Keok, PSBS Biak Raih Kemenangan Pertama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kiper Semen Padang Arthur Augusto. Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - PADANG - PSBS Biak akhirnya memetik kemenangan di BRI Super League 2025/26.

Bertandang ke kandang Semen Padang FC di Gelora H. Agus Salim (GHAS), Padang, Kamis (11/9) sore WIB, PSBS Biak menang 2-1.

Seluruh gol lahir di babak kedua. PSBS unggul dua gol lebih dahulu, keduanya dari serangan balik.

Baca Juga:

Gol pertama dari Luquinhas pada menit ke-73, dan hanya sekitar tiga menit berselang, Heri Susanto menggandakan keunggulan.

Setelah tertinggal 0-2, Semen Padang total menyerang.

Gol hiburan akhirnya datang di menit 90+5 melalui sontekan Rui Rampa.

Baca Juga:

Angka di papan skor GHAS 1-2 bertahan hingga laga tuntas. Semen Padang keok.

Ini kekalahan kedua Semen Padang dari empat pertandingan.

Lihat klasemen BRI Super League setelah Semen Padang kalah dari PSBS Biak di GHAS.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI