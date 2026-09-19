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Semen Padang Lawan PSIS Semarang, Nil Maizar Sebut Kehadiran Suporter Sangat Penting

Semen Padang Lawan PSIS Semarang, Nil Maizar Sebut Kehadiran Suporter Sangat Penting
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Pelatih Semen Padang Nil Maizar saat konferensi pers menjelang laga melawan PSIS Semarang di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (19/9). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Semen Padang menatap pekan kedua Championship 2026/27 dengan percaya diri saat akan jumpa PSIS Semarang.

Pelatih Semen Padang menyebut anak asuhannya sudah mempersiapkan diri dengan matang melawan tim berjuluk Mahesa Jenar itu.

Manajer kelahiran 2 Januari 1970 itu berharap para pemainnya bisa menjalankan instruksinya dengan baik.

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“Kami sudah mempersiapkan taktik, fisik dan mental menghadapi laga melawan PSIS Semarang. Kami siap melawan mereka,” ujar pria asal Payakumbuh itu.

Nil Maizar menyebut anak asuhannya akan mendapatkan keuntungan dengan kehadiran sekitar 10 ribu penggemar mendukung tim berjuluk Kabau Sirah.

Dukungan tersebut menjadi motivasi untuk Semen Padang, mengingat dengan kehadiran penonton bisa meningkatkan kepercayaan diri anak asuhannya.

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“Kehadiran penonton tentu akan memberikan energi yang berbeda. Saya pikir para pemain akan termotivasi dengan adanya penonton,” ujar Nil.

“Berbeda jika laga digelar tanpa penonton tentu hal itu menjadi sebuah kerugian, terlebih jika kami berkesempatan menjadi tuan rumah.”

Semen Padang menatap pekan kedua Championship 2026/27 dengan percaya diri saat akan jumpa PSIS Semarang, Minggu (20/9)

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