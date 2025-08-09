menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Semen Padang Makin Kuat, Bojan Hodak Punya Strategi Khusus Bawa Persib Menang

Semen Padang Makin Kuat, Bojan Hodak Punya Strategi Khusus Bawa Persib Menang

Semen Padang Makin Kuat, Bojan Hodak Punya Strategi Khusus Bawa Persib Menang
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kiri). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membeberkan persiapan timnya menjelang jumpa Semen Padang di laga perdana BRI Super League musim 2025/26.

Menurut jadwal, duel Persib vs Semen Padang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025) sore WIB.

Target Poin Penuh

Hodak menargetkan kemenangan demi membawa awal positif bagi Maung Bandung.

Namun, dia mengakui laga ini tidak akan mudah karena Kabau Sirah—julukan Semen Padang—telah banyak berbenah menyambut musim baru.

"Semen Padang adalah tim yang lebih baik dari musim lalu. Mereka menunjukkan itu di masa pramusim," kata Hodak.

Strategi dari Bojan Hodak

Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu menilai Persib juga lebih solid dibanding musim lalu. Hodak pun optimistis Beckham Putra dan kawan-kawan mampu mengamankan tiga poin.

Pelatih asal Kroasia itu ingin Beckham Putra dan kawan-kawan bermain lebih menyerang di petandingan nanti.

"Besok (hari ini, red) akan menjadi pertandingan yang berbeda. Kami harus bermain menyerang. Ini akan menjadi laga yang sulit, tetapi kami menginginkan tiga poin," tandasnya.

