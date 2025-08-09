Semen Padang Makin Kuat, Bojan Hodak Punya Strategi Khusus Bawa Persib Menang
jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membeberkan persiapan timnya menjelang jumpa Semen Padang di laga perdana BRI Super League musim 2025/26.
Menurut jadwal, duel Persib vs Semen Padang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025) sore WIB.
Target Poin Penuh
Hodak menargetkan kemenangan demi membawa awal positif bagi Maung Bandung.
Namun, dia mengakui laga ini tidak akan mudah karena Kabau Sirah—julukan Semen Padang—telah banyak berbenah menyambut musim baru.
"Semen Padang adalah tim yang lebih baik dari musim lalu. Mereka menunjukkan itu di masa pramusim," kata Hodak.
Strategi dari Bojan Hodak
Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu menilai Persib juga lebih solid dibanding musim lalu. Hodak pun optimistis Beckham Putra dan kawan-kawan mampu mengamankan tiga poin.
Pelatih asal Kroasia itu ingin Beckham Putra dan kawan-kawan bermain lebih menyerang di petandingan nanti.
"Besok (hari ini, red) akan menjadi pertandingan yang berbeda. Kami harus bermain menyerang. Ini akan menjadi laga yang sulit, tetapi kami menginginkan tiga poin," tandasnya.
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membeberkan persiapan timnya menjelang jumpa Semen Padang di laga perdana BRI Super League musim 2025/26.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PSIM Yogyakarta Menghajar Persebaya di Surabaya, Luar Biasa
- Borneo FC Vs Bhayangkara FC: Peralta Pencetak Gol Pertama BRI Super League
- Persib vs Semen Padang: Bojan Hodak Wanti-Wanti Soal Ini
- Super League: Menjelang Duel Lawan Semen Padang, Marc Klok Ungkap Target Mutlak Persib
- Persebaya vs PSIM, Reva Adi: Saya Datang sebagai Lawan
- Live Streaming BRI Super League Borneo FC Vs Bhayangkara FC