JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Semen Padang Menang Tipis dari 10 Pemain Persijap Jepara

Semen Padang Menang Tipis dari 10 Pemain Persijap Jepara

Para pemain Semen Padang merayakan salah satu gol ke gawang Persijap Jepara. Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - JEPARA – Semen Padang FC akhirnya memetik kemenangan, setelah selalu kalah dalam delapan laga beruntun di Super League.

Bertandang ke kandang Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini pada pekan ke-13, Semen Padang menang dengan susah payah 2-1.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, menang setelah tuan rumah Persijap bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-24.

Pemain Persijap Najeeb Yakubu diusir wasit lantaran melanggar secara kasar pemain Semen Padang.

Tak lama setelah Persijap bermain dengan sepuluh pemain, Semen Padang pun mencetak gol, pada menit ke-27 melalui Pedro Matos.

Tuan rumah bergelora setelah Sudi Abdallah menyamakan kedudukan pada menit ke-44.

Semen Padang harus bersusah payah melawan tuan rumah Persijap Jepara yang bermain dengan 10 pemain.

