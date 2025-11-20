Semen Padang Menang Tipis dari 10 Pemain Persijap Jepara
Kamis, 20 November 2025 – 17:33 WIB
jpnn.com - JEPARA – Semen Padang FC akhirnya memetik kemenangan, setelah selalu kalah dalam delapan laga beruntun di Super League.
Bertandang ke kandang Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini pada pekan ke-13, Semen Padang menang dengan susah payah 2-1.
Kabau Sirah -julukan Semen Padang, menang setelah tuan rumah Persijap bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-24.
Pemain Persijap Najeeb Yakubu diusir wasit lantaran melanggar secara kasar pemain Semen Padang.
Tak lama setelah Persijap bermain dengan sepuluh pemain, Semen Padang pun mencetak gol, pada menit ke-27 melalui Pedro Matos.
Tuan rumah bergelora setelah Sudi Abdallah menyamakan kedudukan pada menit ke-44.
Semen Padang harus bersusah payah melawan tuan rumah Persijap Jepara yang bermain dengan 10 pemain.
