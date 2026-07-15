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Semen Padang Pecah Keheningan Bursa Transfer, Stefano Lilipaly Resmi Datang

Semen Padang Pecah Keheningan Bursa Transfer, Stefano Lilipaly Resmi Datang
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Stefano Lilipaly (menghadap kamera) saat berseragam Dewa United. Foto: Dewa United.

jpnn.com - Semen Padang FC menunjukkan keseriusannya membangun kekuatan untuk menghadapi musim 2026/27.

Kabau Sirah resmi mengamankan tanda tangan gelandang senior Stefano Lilipaly.

Kepastian bergabungnya pemain naturalisasi tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Semen Padang.

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Klub asal Sumatra Barat itu memperkenalkan Lilipaly dengan unggahan bertuliskan, "Welcome Stefano Lilipaly: He is finally here."

Kedatangan Lilipaly diyakini menjadi bagian dari proyek besar Semen Padang untuk bersaing di papan atas Championship sekaligus membuka jalan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Pengalaman pemain berusia 36 tahun itu dinilai menjadi modal penting. Selain piawai mengatur ritme permainan, Lilipaly juga dikenal memiliki kepemimpinan yang dibutuhkan tim dalam menghadapi kompetisi yang panjang dan ketat.

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Performa Lilipaly bersama Dewa United juga menjadi alasan Semen Padang berani merekrutnya.

Musim lalu, meski hanya tampil dalam 28 pertandingan dengan total 1.279 menit bermain, Lilipaly masih mampu menunjukkan kualitasnya, termasuk mencatatkan tiga asis dari empat penampilan di AFC Challenge League.

Semen Padang FC menunjukkan keseriusannya membangun kekuatan untuk menghadapi musim 2026/27 dengan mendatangkan Stefano Lilipaly.

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