Semen Padang Pecat Pelatih Eduardo Almeida, Gak Usah Kaget!

jpnn.com - PADANG - Manajemen Semen Padang FC mengakhiri hubungan kerja dengan Pelatih Eduardo Almeida.

Keputusan itu diambil setelah evaluasi tim yang konon melibatkan juga Coach Eduardo.

CEO Semen Padang FC Win Benardino menyampaikan bahwa keputusan berpisah ini diambil secara baik-baik dan penuh penghormatan terhadap kontribusi Coach Eduardo selama menangani tim.

“Setelah melalui proses evaluasi bersama, kami sepakat untuk mengakhiri kerja sama dengan Coach Eduardo Almeida. Kami berterima kasih atas dedikasi dan kerja keras beliau selama menukangi tim,” ujar Win Benardino.

Win juga menegaskan bahwa seluruh hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak akan dipenuhi sepenuhnya oleh manajemen klub.

“Manajemen memastikan semua kesepakatan dalam kontrak dijalankan sebagaimana mestinya. Hak-hak Coach Eduardo akan kami penuhi secara profesional,” tuturnya.

Manajemen Semen Padang masih belum memutuskan pengganti Eduardo.

"Kami sedang mempersiapkan langkah selanjutnya untuk menentukan pelatih baru. Dalam masa transisi ini, tim akan tetap dipimpin oleh pelatih interim agar persiapan tim tetap berjalan dengan baik,” kata Win.