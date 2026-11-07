Semen Padang Pede Menang Lawan Adhyaksa FC Bekasi, Stefano Cugurra Punya Misi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Semen Padang tengah dalam motivasi tinggi menatap laga lanjutan Championship 2026/27 melawan Adhyaksa FC Bekasi.

Pelatih Semen Padang Stefano Cugurra menilai bahwa tiga laga tanpa kekalahan membuat anak asuhannya percaya diri untuk menghadapi tim milik Kejaksaan Agung tersebut.

Tim berjuluk Kabau Sirah itu tidak terkalahkan setelah ditahan imbang PSMS Medan (1-1) dan meraih dua kemenangan beruntun saat jumpa Persiku Kudus (2-1) dan Sumsel United (1-0).

Baca Juga: Gol Telat Junior Batista Mengantar Semen Padang Bungkam Sumsel United

"Kami memahami situasi di liga saat ini. Setiap pertandingan sangat penting bagi kami. Mudah-mudahan besok kami bisa bermain bagus dan meraih kemenangan,” kata Stefano Cugurra

“Dalam dua pertandingan terakhir, kami berhasil meraih kemenangan. Kami tentu ingin semakin mendekati tim-tim yang berada di posisi pertama dan kedua klasemen liga,” imbuh pria yang karib disapa Teco itu.

Laga Semen Padang melawan Adhyaksa FC Bekasi rencananya digelar Minggu (8/11) mulai pukul 19.00 WIB di Stadion Madya, Jakarta.

Kemenangan melawan Adhyaksa FC akan membawa juara LPI 2012 tersebut memperbaiki posisi di klasemen.

Bagi Teco hal tersebut akan menjadi motivasi terlebih tim asuhannya akan tetap didukung pendukung fanatiknya kendati bermain di Jakarta.