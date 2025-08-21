Semen Padang Siap Melanjutkan Tren Positif Saat Menjamu PSM Makassar

jpnn.com - PADANG - Semen Padang akan menjamu PSM Makassar dalam lanjutan BRI Super League pekan ketiga yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (22/8).

Semen Padang bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu PSM Makassar.

Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida mengatakan bahwa timnya sudah melakukan persiapan terbaik untuk meraih poin penuh pada laga tersebut.

"Kami sudah melakukan persiapan yang terbaik untuk mendapatkan tiga poin pada laga kandang kedua ini," kata Eduardo Almeida di Kota Padang, Kamis (21/8).

Edu, sapaan akrab Eduardo Almeida, menilai PSM Makassar merupakan tim yang memiliki organisasi baik dan terbilang cukup sulit dihadapi Semen Padang berdasarkan dari beberapa pertandingan sebelumnya.

Oleh karena itu, Semen Padang butuh persiapan yang baik agar bisa mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

"Kami harus bisa mendapatkan kemenangan yang kedua di kandang karena ini sangat penting," ujar pelatih yang mengantongi lisensi EUFA Pro tersebut.

Edu mengatakan bila dibandingkan dengan musim sebelumnya, PSM Makassar memiliki banyak perbedaan terutama dari struktur hingga tambahan pemain baru. Apalagi, tim berjuluk Juku Eja tersebut memiliki agresivitas dan kekompakan yang rapi.