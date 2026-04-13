Semen Padang Tumbang, Persis Solo Seperti Mendapat 6 Poin

jpnn.com - SOLO – Persis Solo mencatat kemenangan penting pada pekan ke-27 Super League 2025/26.

Laskar Sambernyawa -julukan Persis, menaklukkan Semen Padang dengan skor tipis 2-1 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (12/4).

Persis unggul melalui tendangan Miroslav Maricic di menit ke-37. Namun. Semen Padang sempat menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri pemain Persis, Sutanto Tan pada menit 68.

Selang sepuluh menit kemudian atau tepatnya di menit ke-78, tendangan mendatar Dejan Tumbas berhasil menggetarkan jala gawang Semen Padang.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengaku puas dengan hasil yang diraih Laskar Sambernyawa.

Poin penuh yang didapat disebutnya seperti mendapatkan enam poin karena bermain melawan tim yang sama-sama berada di posisi papan bawah.

“Kemenangan ini terasa mendapatkan enam poin karena kami melawan tim yang berada di zona degradasi dan kompetitor kami. Dan ini membuat raihan poin di Parepare lalu (lawan PSM Makassar) terasa menjadi sangat penting juga karena ini membuat kami memangkas poin dengan para pesaing kita,” kata pelatih yang akrab disapa Milo itu.

Milo mengakui pertandingan melawan Kabau Sirah -julukan Semen Padang, ini berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan hasil maksimal. Ditambah kondisi lapangan yang becek akibat hujan membuat jalannya pertandingan berlangsung makin sulit.