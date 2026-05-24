Semen Padang Turun Kasta, Imran Tak Sungkan Singgung Masalah di Luar Lapangan

jpnn.com - JAKARTA – Semen Padang FC dipastikan terdegradasi dari Super League setelah tertahan di peringkat ke-17 klasemen akhir dengan hanya mengumpulkan 20 poin.

Posisi tersebut membuat Semen Padang harus turun kasta ke Championship musim depan.

Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury bertekad untuk membawa timnya kembali ke Super League pada kesempatan berikutnya.

"Saya masih mempunyai keinginan untuk bisa mengembalikan tim ini ke Liga 1 (Super Liga)," kata Imran Nahumarury dalam konferensi pers seusai laga melawan Persija Jakarta di Stadion JIS, Jakarta, Sabtu (23/5).

Semen Padang mengakhiri perjalanan di Super League musim 2025/2026 dengan kekalahan 0-3 dari Persija.

Hasil tersebut sekaligus menutup musim yang berat bagi tim asal Sumatera Barat itu.

Sepanjang kompetisi, Semen Padang menghadapi berbagai tantangan yang membuat tim kesulitan menjaga konsistensi performa.

Sejumlah hasil kurang maksimal membuat mereka kesulitan keluar dari zona bawah klasemen hingga akhirnya gagal mengamankan posisi bertahan.