Semen Padang Vs Arema FC: Semoga Tidak Gadang Ota

Semen Padang Vs Arema FC: Semoga Tidak Gadang Ota

Semen Padang Vs Arema FC: Semoga Tidak Gadang Ota
Skuad Semen Padang. Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - PADANG – Semen Padang FC menjadi tuan rumah untuk Arema FC pada laga pekan ke-11 Super League di Stadion Haji Agus Salim, Padang pada Senin (3/11) malam WIB.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang FC, mengantongi modal enam kekalahan beruntun dari enam laga terakhir sebelum menjamu Arema si Singo Edan. 

Semen Padang juga jelek saat laga kandang; kalah 1-2 dari PSBS Biak di pekan ke-5, takluk 1-3 dari Bali United FC di pekan ke-7 dan menyerah 0-1 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC di laga pekan ke-9.

Baca Juga:

Asisten Pelatih Semen Padang FC FX Yanuar memastikan timnya sudah siap tempur untuk pertandingan nanti.

“Kami siap untuk pertandingan melawan Arema FC. Hasil yang didapatkan di laga terakhir saat melawan Malut United membuat kami berbenah. Kami sudah fokus penuh melawan Arema FC,” kata FX Yanuar.

Dia berharap, persiapan yang sudah dilakukan untuk laga melawan Arema FC akan menelurkan hasil positif.

Baca Juga:

“Pemain sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Kami sudah memperbaiki kesalahan yang dilakukan di laga sebelumnya. Kami berharap pemain kembali berikan yang terbaik lagi dan juga kami berharap dapat hasil baik juga,” kata Yanuar.

Semoga itu semua bukan cuma banyak bicara, hanya teori saja, tak ada kenyataan di lapangan; dalam bahasa Minang gadang ota.

Malam ini ada Semen Padang vs Arema FC. Cek hasil, jadwal, dan klasemen Super League.

