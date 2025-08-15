Semen Padang Vs Dewa United: Masa Lalu Tak Jamin Kemenangan

jpnn.com - PADANG - Pelatih Dewa United Banten FC Jan Olde Riekerink meminta pasukannya mewaspadai Semen Padang.

Dewa United bertandang ke kandang Semen Padang di Stadion GOR Haji Agus Salim pada pekan kedua BRI Super League, Jumat (15/8) sore WIB.

Menurut Jan, Semen Padang FC musim ini sudah mengalami perubahan dan perkembangan ketimbang musim lalu.

Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers menjelang laga di Pangeran Beach Hotel, Kamis (14/8).

Jan mengatakan Semen Padang menjadi salah satu ujian penting bagi timnya.

“Saya sudah melihat permainan mereka musim ini melalui video. Semen Padang FC sudah sangat berkembang dibanding musim lalu. Rekor masa lalu tidak menjamin kemenangan. Pertandingan nanti akan berbeda,” tuturnya.

Tahun lalu Pasukan Banten Warrior meraih kemenangan telak baik itu di kandang maupun tandang. Musim lalu, saat menjamu Dewa United pada 25 Oktober 2024, Kabau Sirah kalah telak 1-8. Ketika bertandang ke markas lawan pada 5 Maret 2025, mereka juga menyerah dengan skor besar 0-6.

Laga ini juga nantinya bagi kedua tim untuk mencari kemenangan perdana. Mengingat masing-masing tim harus mengalami kekalahan. Pada laga pembuka, Semen Padang kalah 0-2 dari Persib Bandung, sementara Dewa United takluk 1-3 di kandang sendiri oleh Malut United.