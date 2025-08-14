Semen Padang Vs Dewa United: Neraka di GOR Haji Agus Salim
jpnn.com - JAKARTA - GOR Haji Agus Salim bisa menjadi tempat yang menyengsarakan alias neraka buat Semen Padang atau Dewa United.
Kedua tim bakal bentrok di stadion berkapasitas 28.000 itu pada pekan ke-2 BRI Super League, Jumat (15/8).
Semen Padang dan Dewa United sama-sama menjadi pecundang di pekan pertama.
Kabau Sirah -julukan Semen Padang, keok di kandang Persib Bandung, sedangkan Prajurit Banten takluk di kandang sendiri dari Malut United.
Pertemuan di Stadion GOR Haji Agus Salim bisa menjadi pelampiasan buat Semen Padang atau Dewa United. Siapa pun yang menang, bisa memperbaiki posisi, sedangkan yang kalah akan kian terpuruk.
Dewa United datang dengan tekad kuat untuk membawa pulang poin penuh demi memutus rentetan hasil buruk mereka.
Semen Padang Vs Dewa United di Stadion GOR Haji Agus Salim, Jumat sore. Cek jadwal laga lain di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persita vs Persebaya: Bentrok Dua Tim yang Tersayat Kekalahan
- Dukung Industri Kecantikan, BRI Hadirkan BFF 2025
- Dwiki Mardiyanto Kaget saat Pelatih Arema FC Minta Itu
- Mengerikan, Semen Padang Vs Dewa United 1-14
- BRI Buka Rekrutmen BFLP 2025, Kali Ini Ada yang Baru Lho
- Satu Dekade BRI Singapore Branch, Konektivitas Ekonomi Indonesia di Jantung Keuangan Asia