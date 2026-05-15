Semen Padang Vs Persebaya 0-7, Ada Sepatu Misterius, Sebelah
jpnn.com - PADANG - Semen Padang yang sudah pasti terdegradasi, mengalami kekalahan besar di kandang pada pekan ke-33 Super League.
Menjamu Persebaya Surabaya di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5) sore WIB, Semen Padang kalah 0-7.
Semen Padang kalah di semua lini dari tim yang masih punya peluang menyelesaikan liga di Top 4 itu.
Kabau Sirah -julukan Semen Padang, hanya bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-61, saat itu sudah tertinggal 0-3.
Insiden unik terjadi setelah gol ke-5. Ada sebelah sepatu kasual yang sepertinya dilempar dari luar lapangan.
Wasit yang memimpin pertandingan pun mengambil dan membawa sepatu misterius itu, tampaknya akan tercatat dalam laporan pertandingan.
Hasil itu membuat Semen Padang mengoleksi delapan kekalahan beruntun.
Di sisi lain, Persebaya untuk sementara berada di urutan ke-4 pada saat Dewa United dan Malut United belum merumput di pekan ke-33. (adk/jpnn)
Persebaya untuk sementara di urutan ke-4 klasemen Super League, saat Dewa United dan Malut United belum merumput.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Arema FC Incar Finis Manis, Trio Brasil Siap Hantam PSBS Biak
- Persib Merugi Lebih dari Rp3,5 Miliar, Bobotoh Terdampak
- Persebaya Datang ke Markas Semen Padang dalam Situasi Tak Menguntungkan
- Semen Padang Ingin Tutup Luka Degradasi dengan Hasil Manis di Stadion GHAS
- Antisipasi Drama Juara Persib vs Borneo FC, I.League Siapkan Trofi Replika
- Sejak 2015 Persebaya Tak Bisa Menang di Padang, Entah Sore Ini