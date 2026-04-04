Semen Padang vs Persib Bandung: Kabau Sirah Wajib Menang Demi Keluar dari Zona Merah
jpnn.com, JAKARTA - Semen Padang tak punya pilihan selain membidik kemenangan saat menjamu Persib Bandung dalam lanjutan BRI Super League 2025/26, Minggu (5/4/2026).
Laga menjadi krusial bagi Kabau Sirah yang tengah berjuang keluar dari zona degradasi.
Saat ini, mereka terdampar di papan bawah dengan lima kemenangan dan 15 kali kekalahan yang dialami dalam 25 pertandingan.
Pelatih Semen Padang, Imran Nahumarury menegaskan timnya sudah siap tempur menghadapi tekanan pertandingan besar.
Dia menyebut para pemain memahami betul pentingnya laga kontra Persib.
"Yang pasti pemain sudah paham apa yang mereka akan lakukan besok. Mereka juga sudah terbiasa dengan pertandingan besar. Tinggal bagaimana kami mempersiapkan tim sendiri," kata Imran, dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (4/4).
Menurutnya, ambisi kemenangan tidak hanya dimiliki Persib, tetapi juga Semen Padang yang akan tampil di hadapan pendukung sendiri.
"Mereka ingin menang, kami juga ingin menang. Kami main di kandang dan didukung suporter. Jadi, tinggal bagaimana cara kami merespons mereka," tegasnya.
