Semen Padang Vs Persib Bandung Seperti Final Buat Julio Cesar
jpnn.com - PADANG - Bek Persib Bandung Julio Cesar kembali setelah menderita cedera panjang yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan.
Julio dipastikan bisa tampil saat Persib melawan Semen Padang pada laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Haji Agus Salim pada Minggu (5/4).
"Saya merasa bagus, saya sudah siap untuk kembali membantu tim sekarang. Saya sudah 100 persen untuk kembali bermain dan kondisi cedera saya saat ini sudah pulih. Saya siap dan merasa sangat bagus," kata Julio, Sabtu (4/4).
Bagi Julio, pertandingan melawan Kabau Sirah -julukan Semen Padang, bagaikan final yang harus dimenangkan. Persib dalam misi menyelesaikan musim dengan gelar juara ini tidak mau tergelincir.
Menyisakan sembilan laga, Julio memilih untuk fokus step by step. Semen Padang adalah tim pertama yang harus bisa dia dan rekan-rekannya taklukkan.
"Kami memiliki sembilan pertandingan final dan sekarang kami fokus dahulu untuk menghadapi Padang. Kami harus menatapnya dan melaju step by step," ujarnya.
Menurutnya, Persib tak boleh terbebani dengan laga yang tersisa. Harus menyelesaikan satu per satu pertandingan dengan poin maksimal.
"Skarang, Semen Padang adalah finalnya. Jangan melihat ke sembilan pertandingan, tetapi di Padang itu seperti benar-benar final," ujarnya.
