Semen Padang Vs Persija Jakarta Berakhir Sangat Dramatis
Senin, 22 Desember 2025 – 21:34 WIB
jpnn.com - PADANG – Semen Padang memberi luka di hati Persija Jakarta pada pekan ke-15 Super League.
Bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Haji Agus Salim, Senin (22/12) malam WIB, Semen Padang si Kabau Sirah menang 1-0.
Satu-satunya gol di laga sengit itu lahir dari own goal Jordi Amat pada menit 82.
Persija si Macan Kemayoran kalah secara dramatis.
Tim dari Jakarta yang sedang melakoni persaingan sengit di Top 4 klasemen itu mengakhiri laga melawan Semen Padang dengan sembilan pemain.
Persija harus bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-37 setelah Dennis Figo mendapat kartu kuning kedua.
Lihat klasemen Super League setelah pertarungan Semen Padang Vs Persija Jakarta berakhir....
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Kepercayaan Diri Persija Jakarta di Puncak, Padang Jadi Medan Penentuan
- Persija Jakarta Datang ke Padang dengan Rasa Prihatin
- Rahasia Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak di Balik Ketajaman Ramon Tanque
- Ternyata Pelatih Persib Bandung Tidak Peduli soal Itu
- Persib Bandung di Atas Persija Jakarta, Entah Malam Ini
- Alfeandra Dewangga Ceritakan Ujian Berat Persib Bandung saat Menjamu Bhayangkara FC