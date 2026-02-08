Semen Padang Vs Persita Berakhir Kontroversial dan Dramatis
Minggu, 08 Februari 2026 – 18:07 WIB
jpnn.com - PADANG – Semen Padang memetik kemenangan ke-4 di Super League musim ini dengan dramatis.
Menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Haji Agus Salim -atau yang keren disebut GHAS, pada Minggu (8/2) sore WIB, Semen Padang menang 1-0.
Gol semata wayang dalam laga ini sarat drama.
Penyerang Semen Padang yang melakoni debutnya di GHAS, Diego Mauricio mencetak gol pada menit 90+14 melalui titik penalti.
Penalti diberikan wasit setelah Diego dianggap dijatuhkan di kotak penalti Persita.
Sebelum penalti dieksekusi, para pemain Persita tidak bisa terima keputusan pengadil tersebut.
Duel sengit Semen Padang vs Persita di GHAS berakhir penuh drama dan kontroversial.
