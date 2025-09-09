Semen Padang Vs PSBS Biak Membuka Pekan ke-5 Super League

jpnn.com - PADANG - Pekan ke-5 BRI Super League bakal dibuka dengan laga Semen Padang FC vs PSBS Biak di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Kamis (11/9) sore WIB.

Laga ini diprediksi bakal sengit. "Semen Padang bertekad kembali ke jalur kemenangan setelah pekan sebelumnya ditahan PSM Makassar 1-1," kupasan awak ILeague.

Pertandingan itu menjadi laga kandang ketiga Semen Padang musim ini.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, saat ini mengemas empat poin dari tiga pertandingan dan menghuni posisi ke-11 klasemen sementara.

Sementara itu, PSBS Biak pasti datang ke Sumatera Barat dengan semangat berapi-api. Klub berjulukan Badai Pasifik bertekad meraih kemenangan perdana demi menyudahi tren negatif pada awal musim ini.

PSBS menelan tiga kekalahan dan sekali bermain imbang. Raihan satu poin membuat pasukan Divaldo Alves saat ini ada di posisi 17 klasemen sementara.

"Semen Padang tercatat belum pernah menang melawan PSBS Biak. Dalam empat pertemuan terakhir, Semen Padang menelan tiga kekalahan dan sekali bermain imbang. Gawang Semen Padang tercatat 10 kali dijebol PSBS dalam empat laga itu. Adapun Semen Padang cuma bisa mencetak tiga gol ke gawang PSBS," ulasan awak ILeague. (il/jpnn)

ileague