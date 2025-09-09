menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Semen Padang Vs PSBS Biak Membuka Pekan ke-5 Super League

Semen Padang Vs PSBS Biak Membuka Pekan ke-5 Super League

Semen Padang Vs PSBS Biak Membuka Pekan ke-5 Super League
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Semen Padang berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PADANG - Pekan ke-5 BRI Super League bakal dibuka dengan laga Semen Padang FC vs PSBS Biak di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Kamis (11/9) sore WIB.

Laga ini diprediksi bakal sengit. "Semen Padang bertekad kembali ke jalur kemenangan setelah pekan sebelumnya ditahan PSM Makassar 1-1," kupasan awak ILeague.

Pertandingan itu menjadi laga kandang ketiga Semen Padang musim ini.

Baca Juga:

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, saat ini mengemas empat poin dari tiga pertandingan dan menghuni posisi ke-11 klasemen sementara.

Sementara itu, PSBS Biak pasti datang ke Sumatera Barat dengan semangat berapi-api. Klub berjulukan Badai Pasifik bertekad meraih kemenangan perdana demi menyudahi tren negatif pada awal musim ini.

PSBS menelan tiga kekalahan dan sekali bermain imbang. Raihan satu poin membuat pasukan Divaldo Alves saat ini ada di posisi 17 klasemen sementara.

Baca Juga:

"Semen Padang tercatat belum pernah menang melawan PSBS Biak. Dalam empat pertemuan terakhir, Semen Padang menelan tiga kekalahan dan sekali bermain imbang. Gawang Semen Padang tercatat 10 kali dijebol PSBS dalam empat laga itu. Adapun Semen Padang cuma bisa mencetak tiga gol ke gawang PSBS," ulasan awak ILeague. (il/jpnn)

Jadwal Pekan ke-5 dan Klasemen Super League
Semen Padang Vs PSBS Biak Membuka Pekan ke-5 Super LeagueSemen Padang Vs PSBS Biak Membuka Pekan ke-5 Super LeagueSemen Padang Vs PSBS Biak Membuka Pekan ke-5 Super Leagueileague

Pekan ke-5 Super League bergulir akhir pekan ini, setelah kompetisi jeda lantaran laga Tim Nasional Indonesia.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI