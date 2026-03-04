Semen Padang Vs PSIM Malam Ini: Kerbau Merah Jangan Pakai Kepala Panas
jpnn.com - PADANG - Semen Padang FC akan menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ke-24 Super League di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang, Rabu (4/3) malam, kick off 21.00 WIB.
Kabau Sirah -julukan Semen Padang, dalam kondisi konsentrasi penuh agar bisa menjaga peluang lepas dari zona merah.
Hingga laga pekan ke-23, Semen Padang masih belum juga mampu bangkit. Saat ini, tim dengan warna kebesaran merah masih terpuruk di dasar klasemen dengan koleksi 16 poin.
Catatan poin yang sama dimiliki Persis Solo yang ada di peringkat ke-17, sedangkan di peringkat 16 ada PSBS Biak dengan 18 poin serta di peringkat ke-15 ada Persijap Jepara dengan koleksi 19 poin.
Dari kalkulasi yang ada, Kabau Sirah berpeluang untuk makin dekat ke zona aman alias lepas dari posisi tiga terbawah yang menjadi zona merah.
“Semua pemain dalam kondisi siap, kecuali Boubakary Diarra yang absen karena kartu merah di laga terakhir. Kami sudah latihan dan cukup positif. Semoga bisa menang pertandingan lawan PSIM,” kata Pelatih Semen Padang FC Dejan Antonic.
Dia juga memastikan gelandang andalan Alhassan Wakaso dalam kondisi fit dan sudah berlatih bersama tim lagi.
Mengenai kekuatan PSIM, Dejan Antonic mengaku sudah memiliki gambaran untuk pertandingan nanti.
Laga pekan ke-24 Super League Semen Padang vs PSIM Yogyakarta malam ini di Padang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lebih Baik Malut United daripada Persib Bandung
- Komentar Pedas Mauricio Souza Seusai Persija Jakarta Kecolongan dari Borneo FC
- 5 Masalah Besar Persija Terungkap dalam Sebuah Konferensi
- Persija vs Borneo FC Imbang, Mauricio Souza Kecewa, tetapi Ada Satu Pemain Disanjungnya
- Persija Jakarta Imbang Melawan Borneo FC, Rizky Ridho Soroti Masalah Krusial
- Drama Akhir Laga Lawan Persebaya Surabaya, Kabar Lega Datang untuk Persib Bandung