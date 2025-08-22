Semen Padang Vs PSM Makassar: Tavares Puji Skuad Tuan Rumah
jpnn.com - PADANG - Juru taktik PSM Makassar Bernardo Tavares mewaspadai Semen Padang FC, tim yang akan dihadapi pada pekan ketiga BRI Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Jumat (22/8) sore WIB.
Menurut Tavares, Semen Padang sedang dalam motivasi tinggi.
"Mereka dalam motivasi tinggi karena di pertandingan sebelumnya menang melawan tim kuat Dewa United di sini, dan jika dibandingkan dengan Semen Padang, kami lebih banyak melakukan perjalanan sebelum pertandingan ini,” kata Tavares.
Semen Padang menunjukkan performa memukau di pekan kedua dengan menang meyakinkan 2-0 atas Dewa United Banten FC.
Hal tersebut menunjukkan kompetitifnya skuad Kabau Sirah -julukan Semen Padang, musim ini. Ditambah lagi dengan fakta bahwa PSM Makassar sulit meraih kemenangan di Stadion Haji Agus Salim.
"Musim lalu pun kami hanya sanggup imbang. Sebelum itu, PSM tidak pernah menang di sini. Tim kami saat ini juga belum lengkap. Namun, saya optimistis kami akan membuat pertandingan yang bagus,” tutur Tavares.
Laga Super League Semen Padang vs PSM Makassar hadir di GOR Haji Agus Salim sore ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pelatih Persija Jakarta Sebut Malut United Bukan Tamu Biasa, Ini Alasannya
- Persija Jakarta vs Malut United: Ambisi Eks Persib Bandung Lumpuhkan Macan Kemayoran
- 11 Pemain Super League Memperkuat Timnas Indonesia, Ini Daftarnya
- Semen Padang Siap Melanjutkan Tren Positif Saat Menjamu PSM Makassar
- Kluivert Percaya Pemain Super League, Ini Daftar 27 Nama yang Dipanggil ke Timnas Indonesia
- Sebegini Harga Tiket Kandang PSIM Yogyakarta di Super League