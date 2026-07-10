Sementara, Barasuara Bicara Mengikhlaskan dan Harapan

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Barasuara menghadirkan karya terbaru pada pertengahan tahun berupa single yang bertitel Sementara.

Ditulis oleh Iga Massardi dan diproduseri oleh Barasuara, lagu bertempo sedang itu merupakan karya baru pertama yang dirilis Barasuara sejak melepas album ketiga, Jalaran Sadrah pada pertengahan 2024 lalu.

Band beranggotakan Iga Massardi (vokal, gitar), Asteriska (vokal), Puti Chitara (vokal), Gerald Situmorang (bas), Tj Kusuma (gitar) dan Marco Steffiano (drum) itu punya pesan tersendiri lewat Sementara.



"Sementara itu secara lirik intinya adalah kita selalu punya rencana, keinginan, cita-cita atau apa pun itu. Tapi kadang itu enggak berjalan sesuai yang kita harapkan. Kita mengalami kegagalan atau apa pun itu di tengah jalan. Tapi sebetulnya, kegagalan itu tanpa kita sadari di saat terjadi, itu membuka jalan lain yang kita juga belum tahu itu apa,” kata Iga Massardi.

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“Intinya tentang itu: mengikhlaskan apa yang terjadi di saat itu, dan berharap sambil berusaha untuk menemukan akhir atau jalan yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan," sambungnya.

Barasuara memerlukan waktu cukup lama hingga akhirnya merilis Sementara.

Sebenarnya Iga Massardi sudah menulis draf awal Sementara pada 2022, namun tidak ikut tergarap untuk album Jalaran Sadrah yang sedang dikerjakan pada saat itu.

Barulah pada 2026 ketika Barasuara berencana mengerjakan materi baru, Iga mengajukan Sementara dan mendapat

sambutan positif dari rekan-rekannya.

"Saat pertama kali dengar, langsung merasa lagu ini catchy banget. Secara lirik, nada dan melodi lebih matang dan dewasa. Musiknya simpel tapi dalam,” jelas Puti.