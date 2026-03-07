Semifinal All England 2026: China Mendominasi, Indonesia hanya Tersisa Satu
jpnn.com - JAKARTA - Pebulu tangkis China mendominasi semifinal All England 2026.
Wakil Negeri Tirai Bambu yang berlaga di Top 4 terdiri dari dua tunggal putri, satu ganda putra, dua ganda putri, serta satu ganda campuran.
Satu tiket final didapatkan wakil China dari sektor ganda putri setelah pasangan Liu Sheng Shu/Tan Ning berhadapan dengan Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian.
Korea juga menempatkan tiga wakil di semifinal, yang dua di antaranya ialah An Seyoung (tunggal putri) dan Kim Won Ho/Seo Seung Jae (ganda putra).
Adapun Indonesia hanya menempatkan satu wakil dari sektor ganda putra, yaitu Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.
Juara Australia Open 2025 itu akan menantang pasangan Korea, Kim Won Ho/Seo Seung Jae.
Pertandingan semifinal All England 2026 l rencananya digelar di Utilita Arena Birmingham, Sabtu (7/3). (bwf/mcr16/jpnn)
Jadwal lengkap semifinal All England 2026
Pebulu tangkis China masih mendominasi semifinal ajang All England 2026, sementara Indonesia hanya menempatkan satu wakil
