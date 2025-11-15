menu
Semifinal ATP Finals 2025: Sinner Vs Minaur, Alcaraz Vs Aliassime

Felix Auger-Aliassime (kiri) menyalami Alexander Zverev setelah pertandingan penentuan tiket semifinal ATP Finals 2025. Foto: Marco Bertorello/AFP

jpnn.com - TORINO - Penyisihan grup ATP Finals 2025 tuntas setelah Felix Auger-Aliassime (Kanada) menjadi pemain terakhir yang memastikan tiket semifinal ajang bergengsi penutup tahun itu.

ATP Finals ialah turnamen terakhir dalam kalender, yang hanya diikuti Top 8 peringkat dunia -kecuali ranking di bawah pengganti pemain yang cedera.

Aliassime si peringkat delapan dunia, memastikan tiket semifinal setelah mengalahkan ranking tiga dunia Alexander Zverev 6-4, 7-6(4) pada laga di Inalpi Arena, Torino, Sabtu (15/11) dini hari WIB.

Hasil yang membuat Aliassime berhadapan dengan ranking satu dunia Carlos Alcaraz (Spanyol) di semifinal.

"Saya ingin mencapai final, tetapi saya harus mengalahkan pemain hebat untuk mencapainya," kata Aliassime.

"Saya akan mencoba memanfaatkan kesempatan yang ada," imbuhnya.

Satu semifinal lainnya mempertemukan si petahana Jannik Sinner (rangking dua dunia, Italia) versus Alex de Minaur (7, Australia).

Mungkinkah tercipta final ideal di final ATP Finals 2025, yakni antara ranking 1 versus ranking 2 dunia?

