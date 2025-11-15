Semifinal ATP Finals 2025: Sinner Vs Minaur, Alcaraz Vs Aliassime
jpnn.com - TORINO - Penyisihan grup ATP Finals 2025 tuntas setelah Felix Auger-Aliassime (Kanada) menjadi pemain terakhir yang memastikan tiket semifinal ajang bergengsi penutup tahun itu.
ATP Finals ialah turnamen terakhir dalam kalender, yang hanya diikuti Top 8 peringkat dunia -kecuali ranking di bawah pengganti pemain yang cedera.
Aliassime si peringkat delapan dunia, memastikan tiket semifinal setelah mengalahkan ranking tiga dunia Alexander Zverev 6-4, 7-6(4) pada laga di Inalpi Arena, Torino, Sabtu (15/11) dini hari WIB.
Hasil yang membuat Aliassime berhadapan dengan ranking satu dunia Carlos Alcaraz (Spanyol) di semifinal.
Klasemen Akhir Grup ATP Finals 2025
nittoatpfinals
"Saya ingin mencapai final, tetapi saya harus mengalahkan pemain hebat untuk mencapainya," kata Aliassime.
"Saya akan mencoba memanfaatkan kesempatan yang ada," imbuhnya.
Satu semifinal lainnya mempertemukan si petahana Jannik Sinner (rangking dua dunia, Italia) versus Alex de Minaur (7, Australia).
Mungkinkah tercipta final ideal di final ATP Finals 2025, yakni antara ranking 1 versus ranking 2 dunia?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ATP Finals 2025: Alcaraz ke Semifinal Sebagai Juara Grup
- Alcaraz dan Sinner Pimpin Klasemen Grup ATP Finals 2025
- Juara di US Open 2025, Carlos Alcaraz Jadi Nomor 1 Dunia
- Final US Open 2025: Sinner Vs Alcaraz Berebut Rp 81 Miliar
- Setelah 143 Menit, Alcaraz Taklukkan Djokovic di Semifinal US Open 2025
- Inilah Formasi Top 4 Tunggal Putra US Open 2025