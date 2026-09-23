Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: China Vs Indonesia Selesai, Korea Vs Jepang 1-1

jpnn.com - AICHI - China menjadi finalis pertama bulu tangkis beregu putri Asian Games 2026.

Pada semifinal di Court 2 Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Rabu (23/9) pagi WIB, China menudukkan Indonesia 3-0 (best of five).

China memastikan kemenangan dari Indonesia di match 3. Chen Yu Fei memberi Mutiara Ayu Puspitasari pelajaran berharga 21-15, 21-12.

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Sementara itu, di Court 1 masih berlangsung pertemuan juara bertahan Korea melawan tuan rumah Jepang.

Saat berita ini diracik, skor Korea vs Jepang 1-1.

Untuk semifinal bulu tangkis beregu putra Asian Games 2026 pada sore nanti mempertemukan India vs China dan Indonesia vs Tailan.

Setelah pemilik emas beregu putri dan putra diketahui, bulu tangkis menyisakan lima emas di nomor individu, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. (ag2026/jpnn)

Semifinal Bulu Tangkis Beregu Putri

China vs Indonesia 3-0 (tuntas)

Match 1: Wang Zhi Yi Vs Putri Kusuma Wardani 21-15, 22-20

Match 2: Liu Sheng Shu/Tang Ning vs Rachel Allesya Rose/Febi Setianingrum 21-15, 21-18

Match 3: Chen Yu Fei vs Mutiara Ayu Puspitasari 21-15, 21-12

Tak Dipertandingkan - Match 4: Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian vs Febrina Dwipuji Kusuma/Siti FS Ramadhanti

Tak Dipertandingkan - Match 5: Han Yue vs Ni Kadek Dhinda Amartya

Korea vs Jepang 1-1

Match 1: An Se Young vs Akane Yamaguchi 21-9, 18-21, 21-11

Match 2: Baek Ha Na vs Lee So Hee vs Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto 15-21, 19-21

Match 3: Sim Yu Jin vs Tomoka Miyazaki (sedang berlangsung saat berita ini naik tayang)

Match 4: Jeong Na Eun/Kum Hye Jeong vs Rin Uesaka/Kie Nakanishi

Jika Dibutuhkan - Match 5: Kim Ga Ram vs Nozomi Okuhara



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