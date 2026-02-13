Semifinal Copa del Rey: Atletico Madrid Bantai Barcelona 4-0

menu
Julian Alvarez (tengah) berselebrasi setelah mencetak gol untuk Atletico Madrid pada laga leg pertama semifinal Piala Raja (Copa del Rey) 2025/2026 kontra Barcenola di Stadion Metropolitano pada Kamis (12/2/2026) malam waktu setempat. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan 4-0 Atletico. (Antara/Atletico Madrid)

jpnn.com - JAKARTA - Atletico Madrid membantai Barcelona 4-0 pada leg pertama semifinal Piala Raja (Copa del Rey) 2025/2026 di Stadion Metropolitano, Madrid, Jumat dini hari WIB.

Kemenangan ini menjadi modal besar bagi Los Rojiblancos untuk menatap leg kedua semifinal Copa del Rey.

Sebaliknya, Barcelona menghadapi tugas berat karena harus mengejar defisit empat gol.

Dikutip dari laman La Liga, seluruh gol Atletico Madrid tercipta pada babak pertama melalui bunuh diri Eric Garcia (6'), Antoine Griezmann (14'), Ademola Lookman (33') dan Julian Alvarez (45+2').

Sejak peluit awal dibunyikan, Atletico langsung mengambil inisiatif serangan.

Tekanan tinggi tuan rumah membuahkan hasil cepat pada menit keenam.

Kiper Barcelona Joan Garcia gagal mengendalikan bola yang dioper rekannya Eric Garcia.

Bola bergulir masuk ke dalam gawang meski bek Barcelona lainnya Pau Cubarsi sudah berupaya menyapunya dari garis gawang. Atletico pun unggul 1-0.

Leg pertama semifinal Copa del Rey, Atletico Madrid bantai Barcelona dengan skor telak 4-0.

