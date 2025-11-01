Semifinal Hylo Open 2025: Harapan Indonesia di Tangan Tiga Delegasi
jpnn.com - Harapan Indonesia di ajang Hylo Open 2025 masih menyala. Sebanyak tiga wakil Merah Putih berhasil berpijak di babak semifinal.
Rangkaian empat besar turnamen BWF Super 500 itu akan berlangsung hari ini di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Sabtu (1/11/2025).
Sejumlah wakil Indonesia yang masih bertahan ialah Jonatan Christie (tunggal putra), Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra).
Ketiganya membawa misi besar, yakni menjaga asa Indonesia di tengah persaingan sengit Hylo Open 2025.
Sabar/Reza akan menjadi wakil Indonesia pertama yang turun ke lapangan.
Ganda putra ranking 11 dunia ituakan menghadapi duo tangguh asal Malaysia Man Wei Chong/Tee Kai Wun, yang sebelumnya menyingkirkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di perempat final.
Motivasi Sabar/Reza tengah memuncak setelah menciptakan kejutan besar dengan menumbangkan unggulan pertama Aaron Chia/Soh Wooi Yik.
Dari sektor tunggal putra, Jonatan Christie siap melanjutkan kiprahnya seusai bangkit dari hasil kurang memuaskan di French Open 2025.
