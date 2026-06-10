Semifinal IBL 2026: Bogor Hornbills di Ambang Sejarah, Satria Muda Tertekan
jpnn.com - Bogor Hornbills menunjukkan mental baja ketika menghadapi Satria Muda Bandung pada game ketiga semifinal IBL 2026.
Bermain di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Rabu (10/6) malam WIB, Hornbills menutup pertandingan dengan kemenangan 93-82.
Hasil tersebut membuat peluang Hornbills melaju ke partai puncak kian terbuka. Pasalnya, Antony Erga dan kolega kini unggul 2-1 atas Satria Muda dalam semifinal IBL 2026, yang menggunakan format best of five series.
Bogor Hornbills kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengakhiri perlawanan Satria Muda.
Laga berlangsung ketat sejak bola pertama dilemparkan. Kedua tim silih berganti mengumpulkan poin dan tidak mampu menciptakan jarak yang terlalu jauh.
Hornbills sempat menikmati momentum pada awal pertandingan. Namun, Satria Muda terus memberikan tekanan sehingga duel berjalan dalam tensi tinggi.
Satria Muda bahkan sempat berbalik unggul setelah Pandu Wiguna menyelesaikan dua free throw atau lemparan bebas.
Akan tetapi, aksi Stephaun Branch memastikan Hornbills tetap memimpin tipis 24-23 saat kuarter pertama berakhir.
Bogor Hornbills menunjukkan mental baja ketika menghadapi Satria Muda Bandung pada game ketiga semifinal IBL 2026.
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