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Semifinal IBL 2026: Satria Muda Bandung Terpojok, Djordje Jovicic tak Cari Kambing Hitam

Semifinal IBL 2026: Satria Muda Bandung Terpojok, Djordje Jovicic tak Cari Kambing Hitam
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Duel Bogor Hornbills (jersei hijau) vs Satria Muda Bandung (jersei putih) di semifinal IBL 2026. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Djordje Jovicic tidak mencari kambing hitam setelah Satria Muda Pertamina Bandung menelan kekalahan pada game ketiga semifinal IBL 2026.

Bertanding di GOR Laga Tangkas, Bogor, Rabu (10/6/2026) malam WIB, Satria Muda harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 82-93.

Kekalahan tersebut membuat Hornbills saat ini unggul 2-1 dalam best of five series semifinal IBL 2026.

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Artinya, klub asal Bogor itu kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengamankan tiket ke final.

Pelatih Satria Muda Djordje Jovicic menilai pertandingan sebenarnya berjalan sesuai prediksi.

Namun, salah satu sorotan tertuju kepada Jalen Jones yang kembali mengalami persoalan foul trouble. Situasi itu membuat kontribusi pebasket asal Amerika Serikat itu tidak maksimal sepanjang pertandingan.

Padahal, kehadiran Jones memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan permainan Satria Muda.

"Kami kehilangan banyak hal setelah Jones keluar karena akumulasi pelanggaran."

Djordje Jovicic tidak mencari kambing hitam setelah Satria Muda Pertamina Bandung menelan kekalahan pada game ketiga semifinal IBL 2026.

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