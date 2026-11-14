Semifinal Kumamoto Masters 2026: Alwi Farhan Punya Catatan Istimewa Lawan Lakshya Sen

jpnn.com - Alwi Farhan membawa modal positif saat menghadapi Lakshya Sen pada semifinal Kumamoto Masters 2026.

Tunggal putra Indonesia tersebut memiliki catatan dua kemenangan dalam pertemuan sebelumnya melawan wakil India itu.

Pertandingan yang berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Sabtu (14/11/2026), menjadi kesempatan bagi Alwi untuk memperpanjang tren positif sekaligus mengamankan tiket ke partai final.

Kepercayaan diri Alwi juga meningkat setelah melewati pertandingan perempat final dengan hasil meyakinkan.

Dia kini menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang masih bertahan di turnamen BWF Super 500 tersebut.

Alwi Farhan Singkirkan Ubed Dua Gim Langsung

Alwi berangkat ke semifinal seusai memenangi derbi Merah Putih melawan Moh Zaki Ubaidillah. Pemain asal Surakarta itu menang dua gim langsung dengan skor 21-17, 21-12.

Tantangan berikutnya datang dari Lakshya Sen. Kedua pemain merupakan ungglan di Kumamoto Masters 2026.

Alwi yang menempati posisi keenam dan Lakshya sebagai unggulan kedelapan.