Semifinal Malaysia Open 2026 Membara! Jonatan Christie dan Fajar/Fikri Tantang Unggulan

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie berhasil melangkah ke semifinal Malaysia Open 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Indonesia menyisakan dua wakilnya di semifinal Malaysia Open 2026.

Rangkaian babak empat besar turnamen BWF Super 1000 itu akan digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (10/1/2026) pukul 09.00 WIB.

Indonesia masih menjaga asa melalui dua wakil yang akan turun bertanding pada hari ini.

Baca Juga:

Dari sektor tunggal putra, Jonatan Christie bersiap menghadapi ujian berat, sementara sektor ganda putra diwakili oleh pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Jonatan Christie selaku unggulan keempat, akan berhadapan dengan wakil Thailand Kunlavut Vitidsarn, unggulan kedua Malaysia Open 2026.

Ini menjadi pertemuan ke-15 bagi kedua pemain. Secara statistik, Jojo -sapaan Jonatan- masih unggul dengan catatan 8 kemenangan dan enam kali kalah.

Baca Juga:

Namun, Kunlavut datang dengan modal kepercayaan diri setelah memenangkan dua laga terakhir melawan Jojo.

Sementara itu, tantangan tak kalah berat menanti Fajar/Fikri.

