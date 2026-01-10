Semifinal Malaysia Open 2026 Membara! Jonatan Christie dan Fajar/Fikri Tantang Unggulan

jpnn.com - Indonesia menyisakan dua wakilnya di semifinal Malaysia Open 2026.

Rangkaian babak empat besar turnamen BWF Super 1000 itu akan digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (10/1/2026) pukul 09.00 WIB.

Indonesia masih menjaga asa melalui dua wakil yang akan turun bertanding pada hari ini.

Dari sektor tunggal putra, Jonatan Christie bersiap menghadapi ujian berat, sementara sektor ganda putra diwakili oleh pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Jonatan Christie selaku unggulan keempat, akan berhadapan dengan wakil Thailand Kunlavut Vitidsarn, unggulan kedua Malaysia Open 2026.

Ini menjadi pertemuan ke-15 bagi kedua pemain. Secara statistik, Jojo -sapaan Jonatan- masih unggul dengan catatan 8 kemenangan dan enam kali kalah.

Namun, Kunlavut datang dengan modal kepercayaan diri setelah memenangkan dua laga terakhir melawan Jojo.

Sementara itu, tantangan tak kalah berat menanti Fajar/Fikri.