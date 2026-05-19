Semifinal NBA: Wembanyama Menggila, Spurs Menang di Kandang Petahana

Forward San Antonio Spurs Victor Wembanyama memenangi perebutan bola dengan para pemain Oklahoma City Thunder pada final Wilayah Barat NBA di Oklahoma, Selasa (19/5). Foto: Nate Billings/AP Photo

jpnn.com - OKLAHOMA CITY - San Antonio Spurs 'mencuri' kemenangan di kandang petahana NBA, Oklahoma City Thunder pada final Wilayah Barat atau semifinal NBA, di Paycom Center, Oklahoma, Selasa (19/5) siang WIB.

Pertemuan unggulan pertama (Thunder) vs unggulan kedua (Spurs) Wilayah Barat di gim pertama itu harus melalui dua kali overtime.

Setelah sama kuat di empat kuarter (101-101), Thunder vs Spurs pun belum selesai hingga overtime pertama: 108-108. 

Spurs akhirnya menyelesaikan gim penuh show time ini dengan kemenangan 122-115.

San Antonio Spurs pun unggul 1-0 (best of seven; tim yang lebih dahulu menang empat gim jadi pemenang).

Menara Spurs Victor Wembanyama menjadi superstar pada gim tadi dengan 41 points dan 24 rebound.

“Dia pemain terbaik di dunia," ujar point guard Spurs Stephon Castle menilai rekan satu timnya.

Gim kedua masih digelar di Oklahoma dua hari mendatang.

Semifinal NBA di Barat San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder, di Timur Cleveland Cavaliers vs New York Knicks.

