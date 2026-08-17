Semifinal Piala AFF 2026: Malaysia dan Singapura di Ujung Tanduk, Cuma Ada Satu Jalan

jpnn.com - Perebutan tiket final Piala AFF 2026 kini berada dalam situasi sulit bagi Malaysia dan Singapura.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan besar pada pertandingan berikutnya untuk membalikkan keadaan.

Malaysia harus mengejar defisit dua gol setelah takluk 0-2 dari Vietnam. Sementara itu, Singapura memiliki tugas lebih berat karena kalah 1-3 dari Thailand.

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Bukan Sekadar Menang

Situasi tersebut membuat kemenangan saja belum cukup bagi Malaysia dan Singapura.

Mereka minimal harus menciptakan selisih dua gol agar agregat menjadi sama dan pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Jika ingin memastikan tiket final dalam waktu normal, margin kemenangan harus mencapai tiga gol.

Persoalannya, misi tersebut harus dilakukan ketika Vietnam dan Thailand bermain di hadapan pendukung sendiri.

Vietnam dan Thailand Sulit Ditaklukkan

Vietnam datang dengan modal yang sangat kuat. Satu-satunya laga mereka yang tidak berakhir dengan kemenangan ialah ketika bermain imbang melawan Singapura.

Di sisi lain, Thailand juga belum menunjukkan tanda-tanda kehilangan konsistensi. Tim Gajah Perang menyapu bersih pertandingan yang dijalani dan baru sekali kebobolan sepanjang turnamen.