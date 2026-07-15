Semifinal Piala Dunia 2026: Argentina Bertekad Kendalikan Laga Melawan Inggris
jpnn.com - GEORGIA - Tim Nasional Argentina tidak gentar menghadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Rabu (15/7).
Bek kanan Argentina Gonazalo Montiel bahkan menyebut skuadnya akan berupaya mengendalikan laga melawan Inggris tersebut.
"Tentu saja kami lebih memilih untuk menguasai bola dan mengendalikan pertandingan," kata Montiel sebelum menjalani latihan di Atlanta United Training Ground, Marietta, Georgia, Selasa (14/7).
Meski demikian, Montiel menekankan timnya siap untuk semua kemungkinan, termasuk andai mereka dalam tekanan Inggris.
Pesepak bola berusia 29 tahun yang berkarier di klub River Plate itu mengatakan Argentina terdiri dari para pemain berpengalaman yang sudah terbukti mampu membawa skuad Tango keluar dari tekanan.
Pada Piala Dunia 2026, misalnya, Argentina kerap mendapatkan kesulitan pada babak gugur saat melawan Tanjung Verde, Mesir dan Swiss.
Ketika menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar, Argentina harus menunggu sampai menit ke-111 untuk memastikan kemenangan 3-2.
Kemudian, kala melawan Mesir pada 16 besar, Argentina bahkan tertinggal 0-2 lebih dahulu sebelum berbalik menang 3-2.
Semifinal Piala Dunia 2026, Argentina siap mengendalikan laga melawan Inggris. Argentia datang dengan ambisi tinggi, dan sudah melewati masa sulit.
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