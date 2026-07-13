Semifinal Piala Dunia 2026 Prancis vs Spanyol, Konate Mambalas Lamine Yamal
jpnn.com - JAKARTA - Jadwal pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 Prancis vs Spanyol akan berlangsung di Stadion AT&T, Amerika Serikat, Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB.
Bek Timnas Prancis Ibrahima Konate mengakui Spanyol memiliki kualitas setelah tampil impresif sepanjang Piala Dunia 2026.
Namun, ia menegaskan Les Bleus tidak takut.
"Anda tidak boleh takut kepada siapa pun. Sekarang kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan berharap hasil akhirnya akan menguntungkan kami," kata Konate dilansir Diaro AS, Senin (13/7).
Pernyataan Konate muncul setelah bintang muda Spanyol Lamine Yamal lebih dulu menegaskan La Furia Roja tidak gentar menghadapi Prancis.
"Kami telah mengalahkan Prancis dalam dua pertandingan terakhir kami. Bila Prancis harus takut pada satu tim, itu adalah kami. Kita lihat saja apa yang akan terjadi, tetapi kami tidak takut," ujar Yamal.
Spanyol datang dengan modal yang sangat meyakinkan.
Tim asuhan Luis de la Fuente belum terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun dan hanya kebobolan satu gol dalam enam laga di Piala Dunia 2026.
Menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 Prancis vs Spanyol, Ibrahima Konate membalas omongan Lamine Yamal.
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