Semifinal Piala Dunia 2026: Spanyol Bikin Prancis Tak Berdaya

jpnn.com - Spanyol memastikan satu tempat di final Piala Dunia 2026 seusai menyingkirkan Prancis.

Berlaga di Stadion Dallas, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB, Tim Matador menang dengan skor 2-0.

La Furia Roja mematahkan perlawanan Les Bleus lewat gol Mikel Oyarzabal dari titik putih sebelum memastikan kemenangan melalui gol Pedro Porro di babak kedua.

Prancis sebenarnya berusaha mengambil inisiatif menyerang sejak awal pertandingan. Namun, rapatnya pertahanan Spanyol membuat Kylian Mbappe dan kolega kesulitan memperoleh ruang di sepertiga akhir lapangan.

Momentum pertandingan berubah ketika Lamine Yamal dijatuhkan Lucas Digne di dalam kotak penalti. Keputusan wasit menunjuk titik putih dimanfaatkan dengan sempurna oleh Mikel Oyarzabal yang sukses membawa Spanyol memimpin pada menit ke-22.

Belum sempat menemukan ritme permainan, Prancis kembali kehilangan keseimbangan setelah William Saliba mengalami cedera dan harus meninggalkan lapangan sebelum turun minum.

Masuk babak kedua, Les Bleus meningkatkan intensitas serangan. Bradley Barcola, Desire Doue, hingga Mbappe silih berganti mencoba membongkar pertahanan lawan, tetapi seluruh upaya tersebut mampu dipatahkan barisan belakang Spanyol yang tampil sangat tenang.

Di sisi lain, Spanyol berhasil memperlebar jarak melalui gol Pedro Porro pada menit ke-55.