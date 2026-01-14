menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Semifinal Piala Liga Inggris: Manchester City Hajar Newcastle United 2-0

Semifinal Piala Liga Inggris: Manchester City Hajar Newcastle United 2-0

Semifinal Piala Liga Inggris: Manchester City Hajar Newcastle United 2-0
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebrasi Antoine Semenyo setelah mencetak gol pembuka untuk Manchester City dalam pertandingan semifinal leg pertama Piala Liga Inggris di St James Park pada Rabu (14/1/2026). Antara/ManCity.com

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City mengalahkan Newcastle United 2-0 pada leg pertama semifinal Piala Liga Inggris (Carabao Cup) 2025/26 di St. James’ Park pada Rabu dini hari WIB.

The Citizens membuka peluang besar melaju ke final Piala Liga Inggris.

Kedua tim bermain cukup berhati-hati di paruh pertama.

Baca Juga:

City maupun Newcastle sama-sama kesulitan menciptakan peluang berbahaya, sehingga babak pertama berakhir tanpa gol.

The Citizens tampil efektif di babak kedua untuk membawa pulang kemenangan penting.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-53.

Baca Juga:

Antoine Semenyo membawa City unggul lewat sontekan memanfaatkan umpan silang mendatar Jeremy Doku, yang sempat mengenai Bernardo Silva sebelum jatuh ke kakinya.

Pemain baru City tersebut sempat kembali membobol gawang Newcastle pada menit ke-63.

Semifinal Piala Liga Inggris, Manchester City hajar Newcastle United dengan skor 2-0 di leg pertama. Modal besar melaju ke final.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI