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Semifinal Piala Presiden 2026: Arema FC Punya Alasan Tetap Pede Hadapi Persebaya

Semifinal Piala Presiden 2026: Arema FC Punya Alasan Tetap Pede Hadapi Persebaya
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Skuad Arema FC di Piala Presiden 2026. Foto: Arema FC.

jpnn.com - Derbi Jawa Timur memanaskan atmosfer Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya dan Arema FC akan saling sikut memperebutkan satu tiket menuju partai final.

Pertandingan Persebaya vs Arema dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026).

Meski hanya berlabel turnamen pramusim, duel dua rival bebuyutan itu dipastikan tetap sarat gengsi.

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Pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan timnya datang dengan tekad besar untuk menyingkirkan Persebaya.

Menurut pria asal Brasil tersebut, seluruh pemain memahami arti penting pertandingan ini sehingga motivasi mereka berada di level tertinggi.

"Arema telah bersiap menghadapi lawan tangguh yang sangat kami hormati."

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"Para pemain memiliki motivasi tinggi untuk menampilkan permainan yang bagus dan berjuang keras demi meraih kemenangan bagi keluarga besar Arema dan kota Malang," ujar Santos.

Soroti Absennya Suporter

Di sisi lain, Santos mengaku kecewa karena laga klasik itu harus digelar tanpa kehadiran penonton. Baginya, atmosfer pertandingan tidak akan pernah sama tanpa dukungan langsung dari Aremania.

Derbi Jawa Timur memanaskan atmosfer Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya dan Arema FC akan saling sikut memperebutkan satu tiket menuju partai final.

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