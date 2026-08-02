Semifinal Piala Presiden 2026 Diprediksi Bakal Panas, El Clasico dan Derbi Jatim
jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan semifinal Piala Presiden 2026 diprediksi bakal berlangsung panas karena akan menyajikan laga bertajuk El Clasico dan derbi Jawa Timur .
Tercatat juara Grup A Persib Bandung akan jumpa runner up Grup B Persija Jakarta.
Persib menjadi juara grup seusai di tiga laga tanpa kekalahan, yakni saat jumpa Arema FC (1-0), DPMM FC (1-0), dan Tampines Rovers (1-0).
Adapun Persija di luar dugaan mampu finis sebagai runner up setelah di laga pemungkas menang lawan PSMS Medan (4-1).
Pertandingan lainnya di semifinal Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persebaya Surabaya yang berstatus juara Grup B akan menghadapi runner up Grup A yakni Arema FC.
Persebaya memastikan menjadi juara grup setelah meraih kemenangan melawan wakil Thailand, Port FC dengan skor 2-1.
Skuad asuhan Bernardo Tavares itu sudah ditunggu Arema FC yang menjadi runner up Grup A.
Sejauh ini panitia Piala Presiden 2026 tengah menggodok skema venue laga semifinal.
Laga semifinal Piala Presiden 2026 diprediksi bakal panas, yakni pertandingan bertajuk El Clasico dan derbi Jatim.
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