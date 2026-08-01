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Semifinal Piala Presiden 2026: Persebaya Vs Arema FC, Persib Vs Persija

Semifinal Piala Presiden 2026: Persebaya Vs Arema FC, Persib Vs Persija
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Selebrasi Arlyansyah Abdulmanan saat mencetak gol kemenangan Persija Jakarta melawan PSMS Medan pada Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya menjadi juara Grup B Piala Presiden 2026 setelah menundukan juara bertahan Port FC (Thailand).

Pada laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8) malam WIB, Persebaya menang 2-1.

Hasil itu pun membuka jalan buat Persija Jakarta lulus ke semifinal.

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Pada laga sebelum Persebaya vs Port FC, Persija menang 4-1 dari PSMS Medan.

Gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu dicetak oleh Arlyansyah Abdulmanan pada menit ke-24, Victor Dethan (80), Agi Firmansyah (84), dan Gustavo Almeida (88).

PSMS di laga ini sempat memperkecil kedudukan melalui Ikhsan Chan di menit ke-58.

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Pelatih Persija Shin Tae-yong mengaku senang anak asuhannya akhirnya bisa meraih kemenangan pada turnamen pramusim.

Terlebih persiapan yang dilakukan tim asuhannya tidak begitu maksimal setelah pada awalnya akan melakukan pemusatan latihan di Thailand.

Shin Tae-yong mengapresiasi anak asuhannya setelah meraih kemenangan perdana di Piala Presiden 2026.

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