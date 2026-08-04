Semifinal Piala Presiden 2026 Persib vs Persija: Ada yang Membuat Shin Tae Yong Kecewa

jpnn.com - Persija Jakarta bersiap menghadapi ujian berat di semifinal Piala Presiden 2026 saat melawan Persib Bandung.

Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026).

Namun, Pelatih Persija Shin Tae Yong mengaku ada satu hal yang membuat atmosfer laga klasik itu terasa kurang sempurna.

Shin Tae Yong Kecewa Laga Tanpa Penonton

Menurutnya, pertandingan sebesar Persib kontra Persija akan kehilangan sebagian daya tarik karena digelar tanpa kehadiran penonton.

"Sangat disayangkan pertandingan sebesar ini harus berlangsung tanpa penonton karena atmosfernya pasti tidak akan sama," tuturnya.

Meski gengsi pertandingan tetap tinggi, pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengatakan waktu persiapan yang singkat membuat tim pelatih lebih memprioritaskan pemulihan kondisi fisik para pemain.

Kans Menyebar Menit Bermain

Karena itu, juru taktik asal Korea Selatan tersebut membuka peluang memberikan menit bermain lebih banyak kepada pemain muda.

"Fokus utama saat ini ialah memastikan kondisi fisik pemain kembali optimal agar mereka mampu mengeluarkan kemampuan terbaik."